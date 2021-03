Auch Bürgermeister Thomas Heß ließ sich in der Buttelstedter Abstrichstelle testen – mit negativem Ergebnis..

Buttelstedt. Abstrichstelle für Landgemeinde Am Ettersberg ab sofort Montagvormittag und Donnerstagnachmittag nutzbar.

Auch das nördliche Weimarer Land hat nun sein Corona-Schnelltestzentrum. Die Landgemeinde Am Ettersberg eröffnete die Abstrichstelle am Donnerstag im Buttelstedter Saal am Markt.