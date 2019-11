Buttelstedter Grundschul-Adventsmarkt erneut ein Erfolg

Auf dem Parkplatz des Schulcampus in Buttelstedt wurde es am Mittwochnachmittag sehr eng: Der Adventsmarkt, den die Gustav-Steinacker-Grundschule auf ihrem angrenzenden Hof sowie im Gebäude veranstaltete, war auch in seiner dritten Auflage ein Publikums-Renner. Neben den 213 Mädchen und Jungen sowie Eltern, Omas und Opas lockte das Spektakel auch Gäste von Regelschule und Gymnasium an.

Sieben Hütten und ein Pavillon boten rund um den Schulhof verteilt vor allem Gaumenfreuden an: Kinderpunsch, auch Glühwein für die Großen, Kuchen, Hotdogs, Crepes, Sandwiches, Fettbrote und erstmals auch ein Bratwurststand waren vertreten. Mit Liedern und Gedichten in einem kleinen Programm eröffneten die Drittklässler unter Leitung von Sportlehrerin Bärbel Kutsche den Markt – sie zeigten dabei Geschlossenheit, nachdem Schulleiterin Angela Pocher wegen längerfristigen Ausfalls einer Lehrerin aus drei Klassen zwei größere bilden musste. Zur Eröffnung hielt das Wetter noch, kurz danach begann es zu regnen. Das bescherte dem Programm im Schulhaus zusätzlichen Zulauf. Hier gab es unter anderem Lesungen, Kino, Bastelstationen, eine Tombola, eine „Weihnachts-Rallye“ mit Quizfragen sowie ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann – wie im Vorjahr schwitzte Schulelternsprecher Lars Ratzig unter Kostüm und Bart. Mit viel Aufwand und jeder Menge Ideen hatten die Eltern der Grundschüler das Spektakel mit vorbereitet. Die Hütten und deren Monteure stellte die Landgemeinde Am Ettersberg, den Stromverteiler für die Hütten die Firma Dünkel. Für das Anschließen ließ sich diesmal Veranstaltungstechniker Martin Mendel von der Agentur „Soundrausch“ gewinnen. Der Erlös des Marktes soll zum Großteil in eine schuleigene Beschallungs-Anlage fließen. Zum Adventsmarkt half noch einmal Ex-Lehrer Walter Volland mit seiner privaten Technik aus. Für den Rest kauft die Schule neues Spielzeug für Hof und Klassenräumen. Gemeinnütziges Projekt im Advent war in diesem Jahr die Teilnahme an der Paket-Aktion der Weimarer Serviceclubs.