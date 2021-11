„Carmen“ im DNT Weimar: Raum- und zeitlose Geschichte über Liebe und Leidenschaft

Bizets populäre Oper „Carmen“ erlebt ihre Premiere am DNT in einer Inszenierung von Jan Neumann. Szenenfoto mit Attilio Glaser (Don José), Sayaka Shigeshima (Carmen) und Mitgliedern des DNT-Opernchores.

Weimar. Im Frühjahr musste die Premiere coronabedingt ausfallen. Jetzt steht Bizets populäre „Carmen“ endlich auf der Bühne des DNT.

Mit Georges Bizets „Carmen“ holt das DNT Weimar am Samstag, 20. November, eine weitere Premiere nach, die in der letzten Saison pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. Bereits im Frühjahr haben Hausregisseur Jan Neumann und Chefdirigent Dominik Beykirch die populäre Oper mit dem Sängerensemble, dem Opernchor und der Staatskapelle Weimar erarbeitet. Ein halbes Jahr später hebt sich nun um 19.30 Uhr im Großen Haus erstmals der Vorhang für diese Produktion.

Nach begeistert aufgenommenen Arbeiten im Schauspiel, wie Shakespeares „Sommernachtstraum“ und Schillers „Wilhelm Tell“, stellt Jan Neumann damit seine erste Operninszenierung vor. Gemeinsam mit seinem Team Philip Rubner (Bühne), Nini von Selzam (Kostüme), Camill Jammal (Sounddesign) und Modjgan Hashemian (Choreografie) erzählt er das leidenschaftsgeladene Beziehungsdrama als raum- und zeitlose Geschichte über Liebe, Sehnsucht, Vergänglichkeit und Enttäuschung: Die schicksalhafte Begegnung mit Carmen wirft den pflichtbewussten Don José aus der Bahn.

Bedenkenlos verfällt der junge Soldat der freiheitsliebenden Frau, die nur für den Augenblick lebt und liebt, keine Grenzen kennt oder Kompromisse eingeht – ein Lebensentwurf, der José fasziniert und dem er nicht widerstehen kann. Bereitwillig gibt er für Carmen alles auf, um die Geliebte dann doch an einen anderen zu verlieren. Gefangen in seiner Vorstellung von Liebe, die auf einem Absolutheitsanspruch beruht, sieht er nur noch einen Ausweg …

Seit dem Erscheinen von Prosper Mérimées Novelle „Carmen“ wurde der Stoff vielfach adaptiert, doch nichts davon hatte so nachhaltigen Erfolg wie die gleichnamige Oper von Georges Bizet. Er kreierte eine musikalische Landschaft, die mit flirrenden Streichern und klappernden Kastagnetten das musikalische Klischee Spaniens manifestierte.

In der Titelpartie sind Sayaka Shigeshima, die in der Premiere zu erleben ist, und Marlene Gaßner doppelt besetzt. Attilio Glaser gibt als Gast am Haus den Don José. Emma Moore singt die Micaëla und Alik Abdukayumov den Escamillo. Für den erkrankten Dominik Beykirch übernimmt das Dirigat der Premiere kurzfristig Katharina Müller, die als seine musikalische Assistentin die Einstudierung begleitet hat.

Die Premiere ist nahezu ausverkauft. Weitere Vorstellungen: 2. und 18. Dezember, 7. und 23. Januar, 24. Februar, 18. März und 17. April 2022.