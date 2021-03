Carport-Brand an der historischen Mühle Stedten

Stedten bei Kranichfeld: Brand des Carports an der historischen Mühle.

Kranichfeld Glück im Unglück: Nicht das Gebäude, sondern der Carport mit Pkw, Anhänger und eingelagertem Holz gingen in Flammen auf.

Stedten. Zu einem Gebäudebrand wurden die Feuerwehren aus Kranichfeld und Stedten am Mittwochabend gegen 22.05 Uhr an die Stedtener Mühle gerufen. Bereits auf der Anfahrt sahen die Kranichfelder Kameraden die Flammen lodern und forderten Unterstützung durch die Wehren von Hohenfelden, Tonndorf und Bad Berka an.

Als erste am Einsatzort waren die Stedtener Kameraden mit ihrem neuen Fahrzeug, das erst im November 2020 in Dienst gestellt wurde. Mit dem Eintreffen der Kranichfelder stand schnell fest, dass die Bad Berkaer wie auch die Wehren aus Hohenfelden und Tonndorf ihren Einsatz abrechen konnten. Grund dafür war die Lage vor Ort: Es brannte nicht die massive Stedtener Mühle, sondern ein angrenzender Carport mit Pkw, Anhänger und eingelagertem Holz.

Das Feuer war nach rund 20 Minuten unter Kontrolle und etwa nach einer Stunde gelöscht. Die Feuerwehrleute suchten den Brandort mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab. Der Skoda Fabia und anderen Gegenstände sowie der Carport konnten nicht mehr gerettet werden.

Für die Löschmaßnahmen nutzten die Wehren neben dem Wasser aus dem Tanker auch Löschwasser aus der angrenzenden Ilm, die durch das Wetter der letzten Wochen reichlich gefüllt ist.

Nach dem Rückbau der Einsatztechnik stellte Einsatzleiter Torsten Conrad eine Brandwachte bereit, die den Einsatzort im Auge behalten sollte. - Warum es zu dem Brand kam, war in der Nacht noch völlig offen. Auch die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.