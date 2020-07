Die Kosten, die in Weimar für das Entfernen illegaler Graffiti entstehen, steigen kontinuierlich an und erreichen in der gesamten Stadt geschätzt einen sechsstelligen Betrag.

CDU: Konsequenzen bei Vandalismus

Entschiedeneres Vorgehen gegen Vandalismus hat die CDU-Stadtratsfraktion von „allen in der Stadt Verantwortlichen“ gefordert. Hintergrund sind die im Stadtrat bereits thematisierten zunehmenden Schmierereien sowie Vandalismus an Brunnen. Die Fraktionen CDU und Weimarwerk – FDP – Piraten bringen in den Stadtrat am 16. September einen Antrag ein. Demnach solle die Stadt von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und „Sachbeschädigern, die Eigentum der Stadt mutwillig beschädigen oder zerstören, die Nutzung städtischer Liegenschaften für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren untersagen“. Außerdem sollten konsequent Schadensersatzansprüche geltend gemacht und strafrechtliche Schritte geprüft werden.