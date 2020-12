CDU-Kreisvorstände pro Tillmann

Antje Tillmann gehört dem Bundestag seit 2002 an und ist seit 2014 finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Weimar. Über die offizielle Nominierung für die Bundestagswahl im Wahlkreis 163 soll am 9. Januar entschieden werden

Für eine erneute Kandidatur von Antje Tillmann für das Bundestagsmandat im Wahlkreis 193 haben sich die CDU-Kreisvorstände Erfurt und Weimar ausgesprochen. Das erklärten diese am Dienstag in einer gemeinsamen Presseinformation. Die beiden Städte bilden mit dem Grammetal den Wahlkreis und haben zugleich mitgeteilt, dass die offizielle Nominierung, die bereits im November vorgesehen war, nunmehr am 9. Januar stattfinden solle.

Antje Tillmann gehört dem Bundestag seit 2002 an. Seit 2014 ist sie zudem finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion.