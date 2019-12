CDU nominiert Niederroßlaer

Die CDU hat sich auf ihren Wunschkandidaten festgelegt, wer Thomas Gottweiss als hauptamtlicher Bürgermeister der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße folgen soll. Gottweiss hatte dieses Mandat abgegeben, da er Ende Oktober ein anderes – das des Landtagsabgeordneten – erhielt und nun wahrnimmt.

In die Wahl um seine Nachfolge, die im März 2020 stattfinden wird, schickt die Mitgliederversammlung der Union den 57-jährigen Niederroßlaer Karsten Müller. Der selbstständige Vermögensberater ist schon seit Jahren im Landesfachausschuss Kulturland Thüringen, im Ortschaftsrat und seit diesem Jahr im Landgemeinderat sowie im Bau- und Entwicklungsausschuss ehrenamtlich tätig. Er war zudem viele Jahre lang Vorstandsmitglied im SV Blau-Weiß Niederroßla und Präsident des örtlichen Karnevalsclubs NCC.

Ein weiterer Name aus den Reihen der Union stand anfangs ebenfalls ganz weit oben auf der Nominierungsliste: Kromsdorfs Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek, der im Landgemeinderat Fraktionschef von CDU/FDP ist und hauptamtlich für die CDU-Landtagsfraktion arbeitet. Immerhin brächte er die Erfahrung von einem Vierteljahrhundert als Bürgermeister mit.

„Nach Gesprächen mit der Familie und guten Freunden bin ich aber zu dem Schluss gelangt, nicht als Landgemeinde-Bürgermeister kandidieren zu wollen. Manchmal ist es auch gut, nein zu sagen“, so Braniek. Immerhin sei er bereits 59 Jahre alt und die Aufgaben samt der Verantwortung eines Bürgermeisters für eine ganze Landgemeinde immens. Dass er nicht jedermanns Freund ist, weiß er ebenso: „Die einen halten mir vor, dass ich Kromsdorf nicht nach Weimar gebracht habe, andere, dass wir mit Kromsdorf und Denstedt erst so spät in die Landgemeinde gegangen sind.“ Nicht zuletzt wisse er nur schwer einzuschätzen, wie es um seine Fähigkeit bestellt ist, eine Verwaltung effizient zu führen.

Im Gemeinderat wolle er sich freilich weiter für die Belange der Gemeinde einsetzen und insbesondere in Kromsdorf die beiden Langzeit-Projekte – Kulturhaus und Schloss – in sicheres Fahrwasser bringen. Für seine verbleibenden acht Jahre bis zum Ruhestand hofft Braniek schließlich auch, noch einmal in einem Beruf arbeiten zu können, der seiner eigentlichen Profession – der Geologie – wieder näher steht.

Auf Karsten Müller kommt indes ein anstrengender Wahlkampf zu. Denn außer ihm sind noch mindestens drei weitere Bewerber um das Bürgermeisteramt der Ilmtal-Weinstraße im Gespräch. Die AfD kündigte an, einen Kandidaten zu stellen. Die Freien Wähler ziehen diese Möglichkeit ebenfalls in Betracht. Und auch eine Einzelbewerbung ist avisiert.