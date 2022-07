Martin Krapp über herausfordernde Zeiten.

Manchmal bin ich auf der Suche: Nach meinem Haustürschlüssel, der wie durch ein Wunder nicht mehr zu finden ist. Oder nach der Brille, die nirgends zu sehen ist – bis mir einfällt, dass ich sie in der Hand halte. Manchmal suche ich auch nach Verständnis, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Manchmal verliere ich mich auch selbst, wenn Gefühle von Trauer oder Wut mich überwältigen, ich mich selbst nicht mehr verstehe. Dann muss ich mich erst einmal wieder neu finden.

Auch meine Kirche, so mein Eindruck. Sie ist ebenfalls immer wieder auf der Suche: Nach Mitgliedern, die immer weniger werden. Nach Hoffnung für sich selbst angesichts sich verändernder Zeiten. Auf der Suche im Blick auf die vielen Menschen, die ihr den Rücken kehren, offenbar nichts mehr mit ihr anfangen können – auch in der Folge von Missbrauchsskandalen und Entfremdung von alten Traditionen. Diese meine Kirche verliert sich dann in Ängsten, Hyperaktivitäten, Trauer um Vergangenes, Verklärung von Gewesenem. Auch sie muss sich in solchen Momenten immer wieder neu finden.

Sich verloren zu fühlen ist schmerzlich. Gleichzeitig kann dieser Schmerz eine Chance für einen Neuanfang sein. Das Gefühl der Verlorenheit als das Kreuz, aus dem neues Leben entstehen kann? Das Verlorene findet seinen Sinn im Gefunden-Werden. Nicht ich, nicht wir können das machen. Wir müssen es auch nicht. Es soll geschehen. Der neue Wochenspruch aus dem Lukasevangelium möchte mir dafür die Augen öffnen: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“

Pfarrer Martin Krapp ist Klinikseelsorger an der „Zentralklinik Bad Berka“