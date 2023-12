Weimar Die Silvester-Vorstellungen im DNT sind ausverkauft, doch Kurzentschlossene können zuvor noch in Theatergenuss kommen

Schauspiel steht zum Jahresende hoch im Kurs. Die Vorstellungen an Silvester sind ausverkauft. Zuvor gibt es noch Restkarten: am 29. Dezember zum vorletzten Mal „dys:connect – Follow Me“ im Großen Haus und „Othello“ in der Redoute. Am Tag darauf wird „… damit es hundert sind“ (im Bild) auf der Studiobühne gezeigt.