Chancengeber ziehen Bilanz bei Diskussion in Weimar

Katrin Göring-Eckardt ist am Donnerstag zu Gast in Weimars Eckermann-Buchhandlung an der Marktstraße.

Weimar. Über das Kulturförderprogramm „Chancengeber“ ziehen der Kultur- und der Literaturrat am 14. Juli in der Eckermann-Buchhandlung öffentlich Bilanz.

Mit Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ziehen der Kulturrat Thüringen und der Thüringer Literaturrat am Donnerstag, 14. Juli, in Weimar Bilanz über das nun abgeschlossene Chancengeber-Programm. In den vergangenen zwölf Monaten konnten der Kultur- und Literaturrat auf Beschluss des Landtages 500.000 Euro an 135 im Freistaat lebende Künstlerinnen und Künstler ausreichen. An über 100 Orten in Thüringen führten diese 1280 Veranstaltungen in sozialen Einrichtungen durch. Das Podiumsgespräch, dem sich auch Bernhard Fischer als Vorsitzender des Literaturrates, Annette Seemann als dessen Vorstandsmitglied sowie Christoph Meixner als Präsident des Landesmusikrates stellen, beginnt um 16 Uhr in der Eckermann-Buchhandlung.