Chefarzt des Weimarer Klinikums zum Professor ernannt

Weimar. Henning Mothes erhält die Würdigung für seine fachliche Expertise und seiner Leistungen in Forschung und Lehre in Jena und Weimar.

Eine Würdigung der besonderen Art erhielt Henning Mothes: Der Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Sophien- und Hufeland-Klinikum wurde zum außerplanmäßigen Professor an der Friedrich-Schiller-Universität ernannt. Das hatte der Senat unlängst entschieden.

Durch diese Ernennung soll das lange akademische Wirken an der Fakultät der Jenaer Uni gewürdigt werden. Hier habe er auch nach seinem Wechsel an das Klinikum Weimar nie aufgehört zu lehren. Zudem soll auch sein Zutun in dem akademischen Lehrkrankenhaus in Weimar anerkannt werden. Neben der Verzahnung in Forschung und Lehre beziehe sich die enge Zusammenarbeit auch auf die Patientenversorgung, so das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar in einer Mitteilung.

Geschäftsführer der Klinik freut sich auf gute Zusammenarbeit mit der Universität

Anerkennende Worte überbrachte der Ärztliche Direktor des Weimarer Klinikums, Olaf Bach: „Sowohl im ärztlichen als auch im wissenschaftlichen Bereich sowie auf dem Gebiet der studentischen Ausbildung zeichnet sich Kollege Mothes seit jeher durch ein höchstes Maß an Expertise aus. Ich gratuliere ihm zu dieser besonderen Auszeichnung.“ Auch der Geschäftsführer Tomas Kallenbach freute sich darüber, „dass sich in der Ernennung auch die überregionale Bedeutung unseres Klinikums im Bereich der Forschung und Lehre widerspiegelt und auf die gute Zusammenarbeit mit der Mutter-Universität verweist.“

Henning Mothes ist seit 2019 als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Weimarer Klinikum tätig. Dabei hat er sich auf die Tumor-Chirurgie des Magen-Darmtraktes, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse spezialisiert.