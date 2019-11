Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chöre singen im Weimarer Land

Drei Auftritte für Chor

Gleich dreimal in der Adventszeit präsentiert sich der Männergesangverein Bad Berka. Bereits am Samstag, 30. November, um 15 Uhr singt der Chor auf dem Bad Berkaer Marktplatz zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Am 7. Dezember gegen 16 Uhr ist er auf dem Weihnachtsmarkt am Tannrodaer Schloss zu hören. Schließlich gibt es am 17. Dezember ab 19 Uhr in der Bad Berkaer Adelsbergklinik das traditionelle gemeinsame Weihnachtskonzert mit dem Frauenchor Taubach.

Konzert in St. Georg

Eine musikalische Einstimmung auf den Mellinger Adventsmarkt geben am Sonntag, 1. August, der Gesangverein Mellinger Liedertafel und der Volkschor Hofgarten. In der Kirche St. Georg singen sie um 13.30 Uhr Weihnachtslieder.

Advent in St. Nikolai

Zum Adventskonzert hat der Kirchenchor Buttelstedt für Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in die Kirche St. Nikolai eingeladen. Musikalisch unterstützt werden die Sänger vom Posaunenchor Buttstädt. Der Förderkreis „Krebs, Fasch und Kirche“hat im Anschluss an das Konzert gegen 18.30 Uhr heiße Getränke und weihnachtliches Gebäck im Pfarrwitwenstift vorbereitet.

Chöre in St. Vitus

Vor heimischer Kulisse in der Kirche St. Vitus lässt der Volkschor Hopfgarten am Samstag, 30. November, um 17 Uhr sein jährliches Adventskonzert erklingen. Als Gastensembles gestalten der Gemischte Chor Berlstedt und die Liedertafel Mellingen das Programm mit.

Kulturstädter in Kurstadt

Mit dem Flötenkonzert von August Eberhard Müller, der Sinfonie f-Moll von Emilie Mayer und dem „Feierlicher Einzug“ von Richard Strauss ist am Sonntag, 1. Dezember, das „WeimarStadtOrchester“ in Bad Berkas zu Gast. Das Gesprächskonzert findet um 15 Uhr im Kulturhaus-Saal („Station 33“) der Zentralklinik statt.

Skat in Blankenhain

Das Parkhotel in Blankenhain richtet am Sonntag, 1. Dezember, einen Preisskat aus. Ab 14 Uhr werden dort die Karten ausgeteilt. Gespielt werden zweimal 48 Spiele. Der Einsatz beträgt 10 Euro und wird als Preisgeld voll ausgespielt.

Trödelmarkt in Nohra

Zum vierten Mal lädt ein Antik- und Trödelmarkt ins Nohraer UNO-Gewerbegebiet. In der Eventhalle des ADAC-Fahrsicherheitszentrums kann am Samstag, 30. November, von 9 bis 16 Uhr geschaut, gestöbert und gekauft werden. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Person.