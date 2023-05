Chor-Jubiläum und Blutspende in Buttelstedt

In der Buttelstedter Kirche erklingt am Freitagabend Chormusik.

Buttelstedt. Ein Konzert am Freitagabend in der Kirche und ein mobiles Team des ITM Suhl am Montagabend erfreuen die Buttelstedter.

„30 Jahre Kirchenchor Buttelstedt“ – dieses Jubiläum feiern die Kirchengemeinde und der Förderkreis Krebs, Fasch und Kirche am Freitag, 19. Mai, in der nächsten Veranstaltung der Reihe „Buttelstedter Abendmusik“. Die Chormitglieder lassen zu ihrem Jubiläum in der Stadtkirche St. Nikolai alte und neue, bekannte und unbekannte Lieder erklingen. Los geht es 18.30 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei, Spenden natürlich willkommen. Bereits ab 17.30 Uhr hat im benachbarten Pfarrwitwenstift am Markt die aktuelle Ausstellung mit Werken von Heike Schneider ihre Pforten geöffnet.

Am Montag, 22. Mai, ist in Buttelstedt wieder Blutspende-Termin mit einem mobilen Team des ITM Suhl. Wie immer übernehmen von 16 bis 19 Uhr im Rathaus-Saal die Frauen des KFK-Förderkreises die Verpflegung der Spender.