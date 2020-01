Hetschburg. Zum Abschluss der Jubiläums-Aktivitäten „900 Jahre Hetschburg“ wird am Sonntag die in Buchform aufgearbeitete Chronik des Dorfes präsentiert.

Chronik jetzt als Buch

Das letzte Projekt des Veranstaltungskomitees „900 Jahre Hetschburg“ steht vor der Präsentation: Am Sonntag, 12. Januar, stellen die Verantwortlichen im Saal des Gasthofes „Zum Lindenbaum“ die zu einem Buch zusammengefassten Chroniken des Dorfes vor. Das Buch schlägt einen zeitlichen Bogen von der ersten urkundlichen Erwähnung bis in die heutige Zeit. Die Hobby-Heimatforscher Kurt Hanns Hancke, Heinz Lindner und Klaus Trost haben dabei nicht nur die Entwicklung ihres Dorfes im Blick, sondern immer auch die deutsche Geschichte, in welche die Ereignisse eingebettet sind. Bei Kaffee, Kuchen und später auch kühlen Getränken will das Festkomitee an diesem Nachmittag auf das Jubiläumsjahr zurückblicken. Zudem sind im Saal einige Porträts von „Hetschbürgern“ ausgestellt.