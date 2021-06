CineStar Weimar beginnt Vorverkauf für den Neustart

Weimar. Sechs Filme laufen nach der achtmonatigen Zwangspause am 1. Juli im Lichtspielhaus in der Schützengasse an.

Eine Woche vor dem Neustart am 1. Juli beginnt im CineStar am Donnerstag, 24. Juni, der Karten-Vorverkauf. Es verspricht „großes Kino zu attraktiven Preisen“ und bietet verschiedene Vergünstigungen an. So kostet der Eintritt für Inhaber der „CineStarCard“ 6,90 Euro für jeden Kinobesuch, das „5-Sterne-Ticket“ für fünf Vorstellungen sei für 35 Euro erhältlich.

Mit Einhaltung der AHA-Regeln, Onlineticketing und verringerter Besucherzahlen im Foyerbereich durch versetzte Startzeiten plant das Kino weiterhin damit, dass am Platz kein medizinischer Mund- und Nasenschutz notwendig sei. Bei der Besucherzahl setze die Kette auf die Erfahrungen aus einem Modellversuch im CineStar Stadthalle Lübeck. Dort habe sich eine Auslastung der Sitzplatzkapazitäten mit 50 Prozent „bestens bewährt“, um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter mit einem wirtschaftlich tragfähigen Kinobetrieb zu verbinden.

Am 1. Juli laufen folgende Filme an: Catweazle, A Quiet Place 2, Cats & Dogs 3 - Pfoten vereint!, Conjuring 3: Im Bann des Teufels, Godzilla vs. Kong 3D sowie Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker.