City Skyliner: Erste Fahrt am Samstag

Hoch hinaus auf knapp 80 Meter Höhe: Am Samstag, 12 Uhr, sind die ersten öffentlichen Fahrten mit dem City Skyliner möglich. Bis 11. Oktober steht die weltweit höchste mobile Aussichtsplattform auf dem Goetheplatz. Die Plattform ist täglich zwischen 11 und 20 Uhr in Betrieb. Eine Fahrt dauert zwischen 7 und 8 Minuten. Tickets für 8 Euro gibt es bereits in der Tourist-Information. Kinder von 3 bis 12 Jahren zahlen 5 Euro, Kinder unter 3 fahren kostenfrei mit. Tickets gibt es auch in den Tourist-Informationen Erfurt, Jena, Bad Berka, ab Samstag auch vor Ort und online über den Veranstaltungskalender www.weimar.de.