Claus Alboth kocht in Kromsdorf

Nach der kurzen Pause am Schuleinführungs-Wochenende steigt das Kulturschloss Kromsdorf am kommenden Sonntag, 12. September, bei freiem Eintritt wieder in seine Livekonzerte im Doppelpack ein. Um 11 Uhr sind Udo Hemmann und Corinna Gehren als „Codo“ mit internationalen Liedern zu erleben. Ein Programm mit Texten aus 2000 Jahren und Gitarrenmusik, das sie für ihren Auftritt bei der Buga in Erfurt zusammengestellt haben, bieten Jürgen Reifarth und Madlen Kanzler ab 15 Uhr. Auch gastronomisch sorgen die Kromsdorfer für eine Zugabe. An diesem Samstag und Sonntag ist in der Küche der Schlossschänke der Gourmetkoch und mehrfach im Restaurantführer „Gault Millau“ ausgezeichnete Claus Alboth in Aktion – diesmal ganz gutbürgerlich.