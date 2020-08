Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Clifford-Preis für Weimarer Wissenschaftler

Für seine herausragenden Leistungen in der Forschung zu theoretischer und angewandter Clifford-Analysis ist Dmitrii Legatiuk von der Fakultät Bauingenieurwesen an der Bauhaus-Universität Weimar auf der 12. International Conference on Clifford Algebras and Their Applications in Mathematical Physics in Hefei, China, geehrt worden. Damit ist er der erste Wissenschaftler, dem die Auszeichnung auf dem Gebiet der angewandten Mathematik zugesprochen wird.





Legatiuks Interessen „umfassen Mathematik, Informatik und Ingenieurwesen, was die breite Anwendbarkeit von Clifford-Algebren widerspiegelt“ und deren „Potenzial zur Lösung schwieriger angewandter Probleme“ aufzeigt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Verbunden mit der Preisverleihung ist die Einladung zur Clifford-Prize Lecture am University College London, wo der Philosoph und Mathematiker William Kingdon Clifford (1845-1879) erster Inhaber des Goldsmid-Lehrstuhls war. „Allein diese Möglichkeit ist eine herausragende Ehrung der wissenschaftlichen Leistungen“, bekräftigte Prof. Gürlebeck, Leiter der Professur für Angewandte Mathematik.





Dmitrii Legatiuk arbeitet zu gleichen Teilen an den Professuren Angewandte Mathematik und Informatik im Bauwesen und unterstützt ganz wesentlich die Arbeit des Institutes für Bauinformatik, Mathematik und Bauphysik. – Der Clifford-Preis wird im 3-Jahres-Rhythmus verliehen.