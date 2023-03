Cohrs zeigt in Kranichfeld auch Werke seines Vaters

Kranichfeld. Die nächste Sonderausstellung im Kranichfelder Baumbachhaus startet am Sonntagnachmittag.

Die neue Sonderausstellung im Kranichfelder Baumbachhaus startet mit einer Vernissage am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr. „Kunst im Wandel der Zeit – Autobiographische Analyse eines Dialogs zweier Generationen“ ist der Titel. Dagobert Cohrs aus dem nahen Stedten zeigt neben seinen eigenen Zeichnungen und Gemälden auch Werke seines Vaters, der am Bauhaus in Dessau studiert hatte, und dessen Zeitgenossen. Der scheinbare Gegensatz von künstlerischem Freigeist und formaler Disziplin, mit dem Dagobert Cohrs quasi aufwuchs, spiegelt sich darin als Chance wider: Geistige Freiheit passt sich immer wieder dem Wandel in den gesellschaftlichen Entwicklungen an. Die im Baumbachhaus gezeigte Kunst bedient sich vieler Ausdrucksformen.