„Conni - Das Schulmusical" des Cocomico Theaters nach dem bekannten Kinderbuch gastiert in Weimar.

Weimar. Das Cocomico-Theater gastiert mit der Kinderbuch-Adaption „Conni – Das Schul-Musical“ in der Weimarhalle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Conni – das Schulmusical“

Conni zählt zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren und begeistert seit über 25 Jahren Kinder ab drei Jahren. Jetzt macht das Cocomico-Musical „Conni – Das Schul-Musical!“ in Weimar Station und ist am Donnerstag, 16. April, 16 Uhr, in der Weimarhalle zu Gast. Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, das Schul-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen und Mitlachen, mit vielen Songs und ganz viel Charme! Noch bis Mai 2020 ist das Cocomico-Theater mit dem Stück auf Tournee.

Karten an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkassen!