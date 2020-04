Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Bilder machen Mut

Auch die 14-jährige Livia Klamt sandte ein Mutmachbild an das Förderzentrum Weimar, dessen Rektorin Dagmar Seel die Aktion ins Leben gerufen hatte. Bislang beteiligten sich mehr als 100 Kinder und Jugendliche. „Die Angst könnte mit ihrer schwarzen Kraft die Überhand gewinnen, wenn der Mut nicht mit der Sonne als Team bereit stehen würde“, erklärt Livia ihr Bild, in dem sie ein zartes Mädchen einem gewaltigen schwarzen Ungeheuer gegenüber stellt. „Die Aktion in Bildern spiegelt oft die Emotionalität und die individuellen Geschichten“, schildert Seel.

Mutmachbilder und -geschichten können weiterhin gesandt werden an das Regionale FÖZ Weimar, Bonhoefferstraße 46, 99427 Weimar, Dagmar Seel.