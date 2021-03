Corona-Fall im Kindergarten Sachsenhausen

In der Region sind am Wochenende 54 neue Corona-Infektionen bekannt geworden, davon mit 36 im Kreis Weimarer Land doppelt so viele wie in Weimar. Hier wurden am Samstag und Sonntag jeweils neun Neuerkrankungen bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Häufigster Ansteckungsweg waren Kontakte in der Familie oder mit Freunden. Wegen eines infizierten Kindes und 31 Kindern in Quarantäne bleibt der Kindergarten in Sachsenhausen laut Landratsamt geschlossen. Als aktiv krank gelten mit Stand Sonntag, 10 Uhr, 278 Menschen, davon 201 im Weimarer Land und 77 in Weimar. Weiterhin müssen elf Patienten im Kreis und zwei in der Stadt stationär behandelt werden.

Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz sind die Werte in der Region sehr verschieden: Der Kreis verzeichnete zu Sonntag einen Anstieg von 121,7 auf 124,2. In Weimar lag sie bei 65,92 (Samstag 53,66).