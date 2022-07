Corona fordert erneut Opfer in Weimar und dem Landkreis

Weimar. Zwei weitere Todesopfer sind in Zusammenhang mit Corona in Weimar und im Weimarer Land zu beklagen.

Sowohl Weimar als auch das Weimarer Land müssen jeweils ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Corona beklagen. Die Zahl derer, die seit Pandemiebeginn an oder mit dem Virus starben, erhöhte sich in der Stadt auf 158 und im Kreis auf 135. Von Donnerstag zu Freitag registrierte Weimars Gesundheitsamt 43 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 427. Im Kreis kamen 48 positive Tests hinzu (Inzidenz 306,2).