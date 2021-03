Im Testzentrum Weimar-Nord zeigten die Antigen-Kontrollstreifen am Freitag von 187 Proben drei Mal „positiv“ an.

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Stadt Weimar und ihren Ortsteilen bleibt auf relativ niedrigem Level: Das Gesundheitsamt meldete am Samstagvormittag drei neue Positiv-Getestete in den vergangenen 24 Stunden. Zwei hatten sich in der Familie angesteckt, in einem Fall ist der Infektionsweg unbekannt.