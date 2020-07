Corona-Lage im Kreis stabil

Keine Veränderungen der Corona-Infektionszahlen im Weimarer Land. Dienstagabend meldete das Gesundheitsamt des Landkreises weiterhin 77 Covid-19-Krankheitsfälle, von denen 70 Personen genesen sind. Die Zahl der Aktivkranken liegt weiterhin bei drei Personen. Es sollen ausschließlich Männer sein. Vier Personen starben seit Pandemiebeginn im März. In stationärer Behandlung ist kein Erkrankter. Für drei enge Kontaktpersonen ist weiterhin Quarantäne angeordnet. Vier Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Das sind zwei zwei weniger als noch am Donnerstag vergangener Woche.