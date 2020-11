Die Stadt Weimar nähert sich langsam wieder jener Marke an, nach welcher sie im Moment noch als Corona-Risikogebiet gilt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag hier am Freitagnachmittag bei 59,92 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor waren es noch 69,14.

Die leichte Entspannung der Situation ist der vergleichsweise geringen Zahl an Neuinfektionen bei gleichzeitig weit mehr Genesenen zu verdanken- Von Donnerstag zu Freitag wurden dem Weimarer Gesundheitsamt drei neue SARS-CoV-2-Infektionen im Stadtgebiet gemeldet. In einem Fall hat sich ein Betroffener am Arbeitsplatz infiziert. Eine weitere Person steckte sich bei ihrem bereits positiv getesteten Partner an. Bei einem weiteren Fall ist der Infektionsweg unklar. Die betroffene Person hatte sich aufgrund von Symptomen beim Hausarzt vorgestellt. Dem gegenüber standen am Freitag weitere 18 Weimarer, die als genesen eingestuft werden konnten. Aktuell sind in der Stadt 89 Corona-Infizierte bekannt. Wie am Donnerstag befinden sich fünf davon in stationärer Behandlung. Die Zahl der Weimarer, für die derzeit Quarantäne angeordnet ist, stieg am Freitag um 17 auf nun 476.