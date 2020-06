In Weimar und im Weimarer Land sind aktuell zwei Menschen nachweislich an dem Virus erkrankt. Insgesamt 137 Menschen gelten in der Region als genesen.

Corona: Stabile Lage in Weimar und im Kreis

Nach der bestätigten Neuinfektion am Mittwoch gab es bei der Zahl der Corona-Betroffenen in Weimar kaum Veränderungen: Eine weitere Person konnte die Quarantäne verlassen, damit waren es seit Beginn der Pandemie 1667. Von den insgesamt in Weimar per Test nachgewiesenen 69 Erkrankten sind 68 genesen. Seit Dienstag waren von der Stadt und dem Klinikum 32 Menschen auf das Virus getestet worden. Dies soll vor allem in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen deutlich ausgedehnt werden.

Im Weimarer Land gab es seit Dienstag ebenso kaum Veränderungen. Unter den 74 bestätigten Infektionen gibt es aktuell einen Aktivkranken. 69 Betroffene gelten als genesen, vier Bewohner des Seniorenheims in Ettersburg waren im Verlauf der Pandemie verstorben. Zurzeit befinden sich fünf (+3) enge Kontaktpersonen in Quarantäne und sieben Reiserückkehrer in häuslicher Isolation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuerkrankungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt, beträgt laut Land in Weimar 1,5 und im Kreis 1,2.