Eine Neuinfektion in Weimar, keine im Weimarer Land am Montag. Nach Tagen des Anstiegs haben die Covid-19-Zahlen der Gesundheitsämter am Montag nur scheinbar eine Pause eingelegt. Allein in Weimar standen am Nachmittag noch 109 Laborergebnisse aus.

Bekannt ist, dass die neue Infektion in Weimar sehr wahrscheinlich durch Kontakt zu anderen Infizierten am Arbeitsplatz entstand, der im Weimarer Umland liegt. Damit gab es Montagnachmittag in Weimar 31 aktuell Infizierte. Ein weiterer Patient musste stationär aufgenommen werden. Damit werden derzeit zwei Weimarer Corona-Patienten im Klinikum behandelt. Im Landkreis ist es weiterhin ein Patient. Im Weimarer Land waren am Montag aktuell 40 Infizierte durch Laborergebnisse bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag im Landkreis bei 35,4 – in Weimar bei 44,55. Die Quarantäne-Zahlen für enge Kontaktpersonen stiegen nochmals: auf 253 (+10) in Weimar und 347 (+57) im Weimarer Land. Zusätzlich sind im Landkreis 38 (+21) Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung. OB Peter Kleine und der Krisenstab haben sich nach städtischen Angaben grundlegend über das weitere Vorgehen zur Weimarer Weihnacht verständigt. Nach Stand vom Montag soll sie durchgeführt werden. Mittwoch ist dazu ein Arbeitsgespräch mit den Ämtern angesetzt, in dem die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Im Weimarer Land will der Krisenstab am Dienstag tagen und eine neue Allgemeinverfügung vorbereiten. Darin geht es um die Ausweitung der Maskenpflicht oder Beschränkungen von Veranstaltungen. Schließungen von Schulen oder Kindergärten seien derzeit kein Thema, so Silke Schmidt, die Pressesprecherin des Landratsamtes.