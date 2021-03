Corona-Testzentrum für Grammetal-Gemeinde

Landkreis. Auch in Bad Berkas Coudrayhaus wird ab Mittwoch getestet. Die Testaktivitäten auch in anderen Kommunen gewinnen an Tempo.

Die Einrichtung von Corona-Schnelltestzentren gewinnt nun auch im Weimarer Land an Fahrt. Bereits am Donnerstag dieser Woche haben sich der Kreis Weimarer Land und die Landgemeinde Am Ettersberg darauf verständigt, für den Nordkreis ein Testzentrum im Buttelstedter Saal einzurichten. Ab dem 18. März können sich dort Bürger donnerstags und montags von Mitarbeitern des DRK-Kreisverbandes Weimar kostenlos testen lassen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.