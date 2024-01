Corona und Kuriositäten: Stipendiatin bereitet Ausstellung in Weimar vor

Weimar Jiaqing Mo hat die Pandemie in ihrer Heimat China erlebt. Was das Virus weltweit für Blüten trieb, verarbeitet sie in ihrer Ausstellung, die in der ACC-Galerie zu sehen sein wird.

Äste liegen im Zimmer des Atelierhauses in der Karl-Haußknecht-Straße verstreut. Jiaqing Mo sitzt auf dem Boden und fügt zerbrechliche Hölzer zusammen, verbindet sie mit Strick und lässt aus den Fragmenten abstrakte Figuren entstehen. Folie soll später die Ast-Skelette ummanteln und die Betrachtenden mit der Frage beschäftigen: Was versteckt sich im Inneren dieser eingehüllten Objekte?

Es ist bloß eine Idee des dreiteiligen Konzepts, das sich Jiaqing Mo für ihre Ausstellung in der ACC-Galerie ausgedacht hat. Hauptthema sind die Corona-Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen. Nirgendwo waren die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einschneidender als in China. Dort, in ihrer Heimat, hat auch die heute 30-jährige Künstlerin die Pandemie erlebt. Künstlerisch interessiert sie sich für die Kuriositäten, die global rund um die Pandemie zustande gekommen sind. Jiaqing Mo hat Ereignisberichte und Nachrichtenclips gesammelt, um das Verhalten von Regierungen, Institutionen und Individuen in dieser Ausnahmesituation dokumentieren.

Entstehen soll vor den Augen der Besucherinnen und Besucher in der ACC-Galerie eine fiktive Stadt, in der das Leben von den Regeln einer autoritären Behörde bestimmt wird. Videos, Fotografien und Texte zeichnen das Bild von „regelbasiertem Wahnsinn“, wie es Jiaqing Mo in ihrer Bewerbung auf das Stipendiat der ACC-Galerie und der Stadt Weimar beschrieben hat. Im 29. Jahrgang des internationalen Atelierprogramms ist die Chinesin die dritte und letzte Stipendiatin. In das Stipendium stecken die Stadt 750 Euro und die ACC-Galerie 250 Euro.

Nachfolgende Stipendiatin kommt aus Polen nach Weimar

Seit Oktober 2023 ist Jiaqing Mo in Weimar. Mitgewirkt hat sie bereits bei der aktuellen Ausstellung im ACC, der Schau „Denunziation!“. In der internationalen Gruppenausstellung ergründen elf Kunstschaffende Ursache und Wirkung von Denunziantentum. So langsam wächst für sie nun der Zeitdruck, denn am 3. Februar soll ihre Ausstellung in der ACC-Galerie eröffnen. Doch auch im Unvollendeten, Fragmentarischen liegt Kunst, beruhigt Galerieleiter Frank Motz. „Das ACC ist dafür da, Ideen, Skizzen und Modelle zu zeigen“, sagt er.

Bei der Ausstellungseröffnung am 3. Februar sollen noch einmal alle Stipendiatinnen und Stipendiaten des aktuellen Jahrgangs zusammenkommen. Für die Jubiläumsaufgabe, das 30. internationale Atelierprogramm, steht bereits Agata Szymanek in den Startlöchern. Die Polin zeigt demnächst mit dem Titel „H2O“ ihre Malerei in Weimar.