Weimar. Auch der letzte von 14 Verdachtsfällen in einem Weimarer Kindergarten wurde per Test nicht bestätigt.

Corona-Verdacht komplett ausgeräumt

Seit Freitag ist es amtlich: Alle 14 Corona-Verdachtsfälle in einem Kindergarten in Weimar-West konnten per Test ausgeräumt werden. Am Mittag lag auch das letzte noch ausstehende Ergebnis vor. Es war ebenso negativ wie die 13 zuvor.

Abgestrichen worden waren 13 Kinder und eine Erzieherin, die Erkältungssymptome gezeigt hatten. Entgegen den ersten Angaben der Stadtverwaltung fanden aber nicht alle Corona-Tests bereits am Montag statt. Der letzte wurde demnach erst am Mittwoch durchgeführt, revidierte das Rathaus gegenüber unserer Zeitung die ersten Informationen.