Corona-Zahlen bleiben konstant

Weimar. Sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land gab es am Freitag keine neuen bestätigten Infektionen

Sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land gab es am Freitag keine neuen bestätigten Corona-Fälle. Damit gelten in der Stadt 24 Menschen als aktiv krank, im Kreis 20. Davon müssen im Kreis 5 (+1) Patienten stationär behandelt. Zudem befinden sich hier 213 (+26) Bewohner in Quarantäne.

In Weimar hingegen sind 140 (-10) Menschen in häuslicher Absonderung. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf den Wert von 9,2.

Die städtische Corona-Hotline erreichen derzeit vermehrt Anfragen von Weimarern, die in Deutschland verreist sind oder dies planen. Das Gesundheitsamt betonte: Für sie besteht bei der Rückkehr keine Testpflicht. Sind sie symptomfrei, müssten sie den Test selbst bezahlen. Ansprechpartner seien die Hausärzte, außerhalb der Sprechstunden der Kassenärztliche Notdienst, Telefon 116 117.