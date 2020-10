Bevor der Christopher Street Day (CSD) zentral für Thüringen am Samstag, 17. Oktober, in Weimar mit Umzug und Straßenfest begangen wird, warten etliche Angebote auf Interessierte.

So läuft im Hauptbahnhof noch bis 22. Oktober täglich die Ausstellung „LGBT-free zones Poland“ sowie i Kino Mona Ami bis 14 Oktober täglich 14 Uhr, am Mittwoch auch 19 Uhr, der Film „Wir beiden“.

Unter dem Titel „Queer gehört“ öffnet sich am 14. Oktober ab 19 Uhr das Stellwerk für eine offene Bühne zum CSD. „OK Karaoke – Genderf*ck“ heißt es zudem am Freitag, 16. Oktober, ab 21 Uhr im Projekt Eins in der Schützengasse.

Der große Umzugstag wird Samstag ab 11 Uhr mit „We get ready for CSD“ eröffnet. Dabei gibt es ab 11 Uhr Schminkutensilien, Nagellack, Pride-Flaggen, viel Glitzer und mehr für den späteren Auftritt. Das Angebot läuft im queeren Jugendzentrum in der Schopenhauerstraße 21 (Hinterhaus).

Der Christopher Street Day ruft dann ab 13 Uhr zu einem Umzug. Er führt vom Hauptbahnhof über die Carl-August-Allee, Karl-Liebknecht-Straße, Goetheplatz, Geleitstraße, Herderplatz, Kaufstraße, Frauentorstraße und Schillerstraße zum Theaterplatz. Dort schließt sich gegen 14.30 Uhr ein Straßenfest an.