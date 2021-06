Cranach-Haus in Weimar empfängt wieder Theatergäste

Weimars Cranachhaus am Markt öffnet sich am kommenden Samstag wieder für Theatergäste. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Weimar. Weimars Theater im Gewölbe nimmt am 26. Juni seinen Spielbetrieb wieder auf – natürlich nicht ohne Goethe.

Die Thüringer Tanz-Akademie startet in dieser Woche mit der Ausbildung in ihrer Kultur-Kirche in der Schubertstraße. Vor der Sommerpause werden all die Tanzkreise unterrichtet, die mit dem zweiten Lockdown im November ein abruptes Ende fanden. Ab September beginnen dann die neuen Grund- und Aufbaukurse.

Die Tanz-Akademie kann auch mit ihrem Theater im Gewölbe im Cranach-Haus den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Am Samstag, 26. Juni, um 21 Uhr startet der Sommer-Spielplan mit der Voraufführung des Schauspiels „Vier Frauen und ein Dichterfürst – Dicke Luft im Hause Goethe“. In der Alltagshumoreske von Walter Hesse spielen Regine Heintze, Heike Meyer und Detlef Heintze.