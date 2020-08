An der VHS Weimar wird ein Kurs Cyanotypie (Blaudruck) angeboten.

Weimar. In einem Samstagskurs an der VHS Weimar wird das Edeldruckverfahren Cyanotypie (Blaudruck) vermittelt.

Cyanotypie an der VHS Weimar

Die Cyanotypie, auch Blaudruck genannt, war 1842 eines von wenigen bildgebenden Verfahren, das auch fixiert werden konnte und dadurch haltbar war. In einem eintägigen Kurs an der VHS Weimar am Samstag, 22. August, 9.30 bis 16 Uhr, wird das Handwerk des Blaudrucks vermittelt, können Fotogramme und Drucke angefertigt werden. Kursleiter ist Jonas Tegtmeyer. Teilnahmebedingungen sind sicherer Umgang mit Chemikalien – und natürlich eine Mund-Nasen-Bedeckung. Für diesen Kurs wird eine Materialkostenpauschale von 25 Euro pro Person erhoben. Bei Regen muss der Kurs um eine Woche verschoben werden.

Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle Weimar, Graben 6; weitere Infos: www.vhs-weimar.de