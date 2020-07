Weimar. Der Weimarer Pianist Daniel Heide setzt seinen Beethoven-Zyklus in der Notenbank am Freitag, 10. Juli, fort.

Daniel Heide spielt Beethoven

Seine Klavierabende mit Beethoven-Sonaten setzt der Weimarer Pianist Daniel Heide am Freitag, 10. Juli, in der Weimarer Notenbank, Steubenstraße 15, fort. Auf seinem Konzertprogramm stehen die Sonaten Nr. 12 in As-Dur, Nr. 14 in cis-Moll, op. 27/2 („Mondscheinsonate“) und Nr. 15 in D-Dur („Pastorale“). Karten-Reservierungen unter Tel. 0179/5057718, Karten zu 18 € an der Abendkasse und bei der Weimarer Touristinformation.