Weimar. Der Pianist gibt einen Klavierabend ausschließlich mit Werken von Franz Schubert.

Nach seinen Beethoven-Abenden widmet sich der Weimarer Pianist Daniel Heide in seinem nächsten Klavierabend am Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, in der Notenbank, Steubenstraße 15, Franz Schubert. Neben den drei späten Klavierstücken D946 erklingt auch die letzte Klaviersonate in B-Dur D960, die erfüllt ist von der Kontemplation in Schuberts Spätstil. Karten gibt es bei der Tourist-Information Weimar.