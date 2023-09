Dankbarkeit führt zum Glücklichsein

Rámon Seliger über den Blick aufs Leben, der vieles verändert

Der kleine Junge legt seine Hand in die seiner Mutter. Jetzt werden sie still, wie jeden Abend. Gemeinsam blicken sie zurück auf den Tag. Was haben wir heute erlebt? Wofür bin ich heute dankbar? Manchmal ist das der Freund im Kindergarten oder der Segen, dass ein Sturz mit dem Rad glimpflich ausgegangen ist. Die Dinge im Leben nicht selbstverständlich nehmen, sondern dankbar durchs Leben gehen. Das kann einen Unterschied machen. Nicht immer nur sehen, was wir nicht haben, sondern dankbar sein für das, was wir haben. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Die wichtigen Dinge im Leben können wir oft nicht selber machen: Gesundheit, Lebensglück, Liebe. Ein dankbarer Blick aufs Leben kann manches verändern. Im Psalm 103 heißt es: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“

Dankbar bin ich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Sophien- und Hufeland-Klinikum. Menschen, die in der Pflege, Medizin, Technik und Verwaltung täglich wichtigen Dienst leisten. Das feiern wir in dieser Woche: 25 Jahre Sophien- und Hufeland-Klinikum. Wir haben Grund zu feiern und dankbar zu sein. So wurden Caroline Plickert als beliebteste Pflegerin Thüringens und das Team der Onkologie als Deutschlands Onko-Team 2023 ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch und Danke! Übrigens, am 9. September gibt es beim Tag der offenen Tür im Klinikum noch die Gelegenheit mitzufeiern. Herzliche Einladung!

Ramón Seliger ist Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein