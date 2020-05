Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dankeschön zum Tag der Pflege

Auch wenn in diesem Jahr das traditionelle gemeinsame Grillen zum internationalen Tag der Pflege im Park der Helios-Klinik Blankenhain wegen der Corona-Einschränkungen ausfallen musste: Die Mitarbeiter bekamen am Dienstag ihr Dankeschön. Klinik-Geschäftsführerin Yvette Hochheim organisierte, dass jede und jeder eine Bratwurst, einen Becher Fassbrause und ein Eis bekam – manche ließen sich die kleine Stärkung auf ihren Stationen schmecken, andere gingen ins Freie und hielten ausreichend Abstand. „Gerade in diesen für alle schwierigen Zeiten“, so Hochheim, sei ein Dankeschön wichtig. Das gelte nicht für die Mitarbeiter aller Bereiche.