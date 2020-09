Weimar. Zum „Running ohne Dinner“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Weimar im Rahmen der Interkulturellen Wochen in den Park an der Ilm ein.

Unter dem Motto „Das Dinner macht Pause, aber der Dialog geht weiter“ laden die Evangelischen Kirchengemeinde und der Interreligiöse Dialog am Freitag, 25. September, von 17 bis 18.30 Uhr im Rahmen der Interkulturellen Woche zu einem Spaziergang in den Park an der Ilm ein. Wir sprachen mit Pfarrer Ramón Seliger, Sprecher des Interreligiösen Dialogs.