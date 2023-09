Das Große im Kleinen

Jens Lehnert über ein Stückregionale Geografie.

Den Vorwurf, immer zu allem Ja zu sagen, muss sich Weimars Stadtrat nicht gefallen lassen. In der Vorwoche entschloss er sich mit der Mehrheit von 30 Ja-Stimmen dazu, Nein zu sagen: zum Entwurf des Flächennutzungsplanes, den sich die Gemeinde Am Ettersberg geben will.

Legt eine Kommune fest, was sie mit den Flächen auf ihrem Territorium anstellen will, ist auch die Stellungnahme der Nachbarn gefragt. Insbesondere dann, wenn in solchen Plänen die Rede von neuen Wohnbauflächen ist, reagiert Weimar allerdings reserviert. Immerhin hat die Kulturstadt den Status eines „Mittelzentrums mit Teilfunktionen eines Oberzentrums“, wäre aber lieber – wie Erfurt und Jena – ein echtes Oberzentrum und strebt es deshalb an, dass diese Art Entwicklung in ihren eigenen Grenzen stattfindet, etwa in den Ortsteilen.

In ihrem Planentwurf hat die Gemeinde Am Ettersberg 22 Hektar neues Wohnbauland ausgewiesen. Das, so OB Peter Kleine (parteilos), übersteige den Eigenbedarf der Gemeinde erheblich und ziele auf Bevölkerungsbewegungen ab, die in erster Linie zu Lasten der benachbarten Städte gehen. Sprich: Weimar fürchtet, eigene Einwohner an die Nachbargemeinde zu verlieren und zudem weitere Konkurrenz im Werben um Zuzug zu bekommen.

Stadtrat Carsten Meyer (Grüne) sprang dem OB bei, betonte dabei aber, dass Weimar durchaus auch gönnen könne. So sei die Stadt bei derartigen Stellungnahmen wohlmeinender, wenn es um die Entwicklung anderer zentraler Orte gehe, so Meyer – und benannte die Städte Bad Berka und Buttelstedt, die ja Grundzentren seien. Dort läge der Fall anders als in der „kleinen Gemeinde Am Ettersberg“. Problem dieses Arguments: Offenbar ist dem Stadtrat entgangen, dass auch Buttelstedt seit 2019 ein Ortsteil besagter Gemeinde Am Ettersberg ist.