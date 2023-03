Das ist demnächst in der Region Weimar los

In Bad Berka steht im März der Frühlingslauf an. (2010)

Von Lesung über Frühlingslauf bis hin zur Planung der Sportler: In der Region steht einiges an.

Tonndorfer Sportlerplanen ihr Vereinsjahr

Zum ersten Mal nach den Corona-Einschränkungen treffen sich die Mitglieder des SV Tonndorf am Freitag, 10. März, zur Jahreshauptversammlung. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindesaal am Burghof. Der Vorstand wird Rechenschaft über die Jahre 2020 und 2021 ablegen. Zudem geht es um die Vorbereitung des Maibaumsetzens am 30. April und des 39. Stiefelburglaufes am 1. Mai. Ein wichtiger Punkt wird zudem die Sanierung des Hauptplatzes.

Lesung in Mellingenmit Kirsten Seyfarth

Die Journalistin und Autorin Kirsten Seyfarth, auch den Lesern unserer Zeitung durch ihre Mitarbeit bestens bekannt, kommt auf Einladung des Fördervereins der Kirche St. Georg am Samstag, 11. März, für eine Lesung in die Alte Schule in Mellingen. Ab 16 Uhr stehen unter anderem ihre Bücher „Klaras wundersame Buchstabenreise“ oder „Land-Leute-Leben“ im Mittelpunkt. Wie immer wird der Nachmittag in einem Mix aus Lesung und Zwiegespräch mit dem Publikum verlaufen.

Bad Berkaer Frühlingslaufam Samstagvormittag

Seine 33. Auflage erlebt am Samstag, 11. März, der „Lauf in den Frühling“ in Bad Berka. Der erste Startschuss fällt 10 Uhr im Ilmtalstadion hinterm Forst. Neben der Stadionrunde für die Jüngsten werden auch Strecken über zwei, fünf, neun und 14 Kilometer angeboten, alle auf befestigten Wegen durch den Dammbachs- und Kohlgrund. Nachmeldungen nehmen die Organisatoren von SV und Freier Wählergemeinschaft Bad Berka noch am Samstag vor Ort entgegen.