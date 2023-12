Das ist los auf Weimars Bühnen

Anna Windmüller spielt Claire Zachanassian in „Besuch der alten Dame“.

Weimar Die alte Dame kehrt zurück und auch die Eiskönigin stattet einen Besuch ab. Kostenloses Kino lockt ins Mon Ami.

Stollen und Kakao zur Märchenlesung

Eine Märchenlesung erwartet DNT-Besucher am Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr. Schauspieler Raika Nicolai und Janus Torp nehmen zusammen mit Emanuel Winter am Klavier das Publikum mit ins Reich der „Schneekönigin“. Dazu gibt es Kakao für die Kleinen, Glühwein für die Großen und Stollen für alle.

Alte Dame wieder zu Besuch am DNT

Am DNT kehrt „Der Besuch der alten Dame“ am Sonntag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr zurück auf die Bühne und zwar diesmal in der Redoute (Ettersburger Straße 61). Milliardärin Claire Zachanassian verspricht ihrer alten, heruntergekommenen Heimat eine großzügige Spende. Im Gegenzug soll ihre Jugendliebe, die sie einst sitzengelassen hat, sterben.

Krieg um die süße Leibspeise

Aktuell wird sie wieder in Massen gekauft. Doch um die Schokolade herrscht ein Krieg, meinen die Macher das Films „The Chocolate War“, der am Montag, 11. Dezember, 19 Uhr, im Mon-Ami-Kino gezeigt wird. Die Zuschauer begleiten den Menschenrechtsanwalt Terry Collingsworth beim Kampf gegen die Ausbeutung von Kinderarbeitern auf Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste. Der Eintritt ist frei.