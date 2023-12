Das ist los zu Silvester in Weimar

Andreas Max Martin spielt an Silvester und Neujahr in der Weimarer Notenbank.

Weimar Nicht nur Party und Böllern, auch Kultur steht am 31. Dezember in Weimar auf dem Programm.

Entertainer unterhält zum Jahreswechsel

Mit einer doppelten Soloshow wartet Sänger und Entertainer Andreas Max Martin in der Weimarer Notenbank auf. An Silvester und an Neujahr. In seinen Liedern trifft Popmusik auf Wortwitz. Seine Moderationen gelten als surreal-fantastisch. Ab jeweils 16 Uhr präsentiert er sein Repertoire. Einlass und Kartenverkauf finden ab 15 Uhr statt. Tickets kosten 20 Euro und können reserviert werden unter karten-amm@web.de sowie bestellt werden unter www.weimar.de/kultur/veranstaltungen/.

One-Man-Bühnenshow im Akkord

Auch am letzten Tag des Jahres steht Krispin Wich wieder auf der Bühne des Galli Theaters in Weimar. So ist an Silvester um 17 Uhr die Nibelungen-Parodie „Der letzte Held“ zu sehen, in der die Heldengeschichte absurd und hintergründig aufs Korn genommen wird. Tragödie und Komödie geben sich in dieser Inszenierung die Hand. Um jeweils 20 und 22 Uhr läuft „Die sieben Typen Show“. Die unterhaltsame Theatervorführung begleitet Professor Dr. Wichtig, der einen Vortrag über die Verschiedenartigkeit des Menschen im Allgemeinen und über sieben verschiedene menschliche Typen im Besonderen hält. Er wagt den Sprung ins Spiel und lässt jene Figuren lebendig werden, die jeder kennt, doch gerne verdrängt.