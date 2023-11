„Das kalte Herz“ kehrt zurück auf die DNT-Bühne nach Weimar

Weimar. Das Familienstück „Das kalte Herz“ kommt für eine Vorstellung zurück nach Weimar. Für Fans gibt es im Anschluss eine Autogrammstunde.

Passend zur anstehenden Vorweihnachtszeit kommt das Familienstück „Das kalte Herz“ nach dem Märchen von Wilhelm Hauff am Sonntag, 12. November, zurück auf die Bühne des DNT Weimar. Beginn ist um 16 Uhr im Großen Haus. Die Geschichte handelt vom armen Köhler Peter Munk, der sich Reichtum und Anerkennung wünscht und dafür sein Herz an einen bösen Waldgeist verkauft. Erst durch den Verlust seiner geliebten Frau erkennt Peter, was er bei dem Tauschgeschäft verloren hat und versucht alles, um sein Herz zurückzubekommen.

Das Theaterstück ist für alle Interessierten ab sechs Jahren geeignet. Im Anschluss an die Familienvorstellung gibt es noch eine Autogrammstunde mit den Figuren aus dem Stück.