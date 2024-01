Das liest Weimar

Weimar In zwei Jahren hat die Stadtbücherei ihre Besucherzahlen verdoppelt. Diese Titel sind bei Bibliotheksnutzern am beliebtesten

Die städtischen Bibliotheken in Weimar freuen sich über wachsenden Nutzerzahlen. 2023 zählte man pro Tag im Schnitt 325 Besucherinnen und Besucher. Und was leihen diese bevorzugt aus? Ein Blick in die Statistik verrät es.

„Zur See“ von Doerte Hansen wurde in der Belletristik am meisten ausgeliehen. Foto: Penguin Books

Ein Belletristik-Bestseller von 2022 schaffte es auch in die Bestenliste der Weimarer Büchereien: Dörte Hansens „Zur See“ wurde im Genre der Unterhaltungsliteratur am häufigsten ausgeliehen. Darauf folgt Juli Zeh mit „Zwischen Welten“ auf Platz 2 und noch einmal auf dem vierten Platz mit „Über Menschen“. Die Top-5-Romane stammen allesamt aus den vergangenen vier Jahren und zeigen, dass es den Weimarerinnen und Weimarern beim Ausleihen auf Aktualität ankommt.

79.084 Besucher kamen bis Ende November in die Stadtbücherei in der Steubenstraße und in die Zweigstelle in Schöndorf. Seit 2021 (33.094) hat sich die Nutzerzahl somit mehr als verdoppelt. Und diese Besucher kommen offenbar gern öfter: Insgesamt gibt es 7355 angemeldete Nutzer. 280.362 Mal liehen diese etwa aus. 2021 es 45.552 Entleihungen weniger.

Andrea Wulfs „Fabelhafte Rebellen – Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich“ war beliebt in der Kategorie Sachbuch. Foto: C. Bertelsmann

Weimarer suchen Rat in Büchern

Hoch im Kurs waren bei diesen Besuchern Ratgeber in der Sachliteratur, vor allem über Eltern-Coaching und Ernährung. Am meisten wurde Nicola Schmidts „Artgerecht durch den Familienalltag“ ausgeliehen. Andrea Wulfs „Fabelhafte Rebellen“ ist als geschichtliches Sachbuch thematisch allein in der Hitliste. Bei den jüngsten Bibliotheksnutzern waren zwei Ausgaben von „Gregs Tagebuch“, „Der Grüffelo“ und „Die Schule der magischen Tiere am beliebtesten“. Letzteres, eine Serie von Margit Auer, überzeugt auch bei den Tonträgern für Kinder. Allzeitbeleibt bleiben die Kinderkriminalfälle von „Die drei !!!“ und „Die drei ???“.

Bei den Hörbüchern bleibt Marc-Uwe Kling unschlagbar. Mit seiner vertonten Känguru-Reihe belegt er drei Plätze in den Top 5. Gut kamen auch die Kriminalromanhörbücher von Rechtsanwalt und Autor Karsten Dusse an.

Musikalisch überzeugen Richard Strauss, ABBAs Benny Anderson und der Harry Potter Soundtrack im Klassik-Genre. Im Jazz spielen Jacques Loussier, Melody Gardot und Jan Garbarek vorn mit. In der Populärmusik wurden die CDs von Chansonière Zaz am meisten ausgeliehen. Interessanterweise war nicht die neusten „Bravo Hits“ die meist ausgeliehenen, sondern die „Vol. 119“ von Herbst 2022. Die restliche Top 5 belegen die Rockklassiker Queen, John Lennon und Deep Purple.

Die meist ausgeliehenen DVDs sind allesamt Kinder- und Jugendfilme, vom ersten Teil der Harry-Potter-Reihe bis zu den aktuellen Disney-Streifen. Bei den Blu-Rays bildet dazu nur „Fluch der Karibik 2“ eine Ausnahme. Harry Potter ist auch bei den Konsolenspielen beliebt. Ansonsten punkten Klassiker wie „Super Mario Maker 2“ und „New Pokémon SNAP“. Doch auch für analoge Spiele wird die Bibliotheksmitgliedschaft genutzt: Beliebt sind „Halli Galli“, „Lotti Karotti“ und „Frozen“, sowie Lösungshilfen für die Lernhilfe „LÜK“.

Nicht zuletzt konnten die Bibliotheken mit Veranstaltungen Gäste locken – seien es Lesungen, Ferienspiele, ein Schauspielprojekt oder der Grundschulwettbewerb „Weimarer Buchlöwe“. 5271 Gäste zählte man bei mehr als 200 Veranstaltungen. Beide Zahlen haben sich seit 2021 mehr als verdoppelt.