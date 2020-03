Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Phänomen „Ziehende Landschaften“

Die Schriftstellerin, Regisseurin und Dramaturgin Peggy Mädler setzt am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, im Großen Haus des DNT die Weimarer Reden fort. Die thematische Überschrift „Blühende Landschaften“ der diesjährigen Ausgabe liefert Ausgangspunkt und Rahmen für ein Nachdenken über Perspektiven und Visionen für die Zukunft. Für Peggy Mädler gründet sich dies zwingend auf eine Beschäftigung mit unserer Geschichte, denn nur dann werden wir soziale Veränderungen begreifen und einordnen. In ihrem Vortrag wird sie sich vor diesem Hintergrund mit dem Phänomen „Ziehende Landschaften“ und der Bedeutung von Veränderungen als Grundlage unserer Existenz beschäftigen. Peggy Mädler (Jahrgang 1976) hat Theater-, Erziehungs- und Kulturwissenschaft studiert und 2008 promoviert. In ihren Romanen „Legende vom Glück des Menschen“ (2011) und „Wohin wir gehen“ (2019, ausgezeichnet mit dem Fontane-Literaturpreis) erzählt sie deutsch-deutsche Geschichten, gespiegelt in den Biografien ihrer Protagonisten. Bevor Peggy Mädler am Sonntag ans Rednerpult tritt, wird Moderatorin Liane von Billerbeck sie im persönlichen Gespräch vorstellen und dabei auch in das Thema einführen.