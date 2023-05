Das Problem: Chip statt App

Susanne Seide über enttäuschte Kunden im Pavillon der Stadtwirtschaft.

Etliche Menschen, die den Pavillon der Stadtwirtschaft auf dem Goetheplatz am Dienstag als glückliche Besitzer des Deutschland-Tickets verlassen wollten, waren dies am Ende nicht – sondern enttäuscht. Dass der Kauf nicht so einfach ist, wie es beim Vorgänger war, dürfte sich herumgesprochen haben. Da konnten selbst Busfahrer das 9-Euro-Ticket verkaufen.

Das Deutschland-Ticket aber ist ein Abo. Und weil die Stadtwirtschaft keine eigene App hat und es keine für den Verbund gibt, erhalten die Kunden eine Chipkarte. Und die benötigt den zeitlichen Vorlauf, den die bundesweiten Tarifbestimmungen vorgeben: Wer das Abo bis zum 10. eines Monats beantragt, kann damit ab dem 1. des Folgemonats günstig durch Deutschland fahren. Zurzeit lassen sich also in Weimar nur Abos ordern, die ab dem 1. Juni gelten.

Bei der Bahn und auch bei den Erfurter Verkehrsbetrieben ist es allerdings möglich, über deren Apps sofort ein Abo abzuschließen. Das verärgerte etwa eine Pendlerin, die darauf in Weimar nicht hingewiesen wurde und statt dessen zur üblichen Monatskarte griff. Die kostet das Dreifache des Deutschland-Tickets. Und darüber verärgert zu sein, ist verständlich.