Das sitzt: Startschuss für Projekt „100 Bänke für Weimar“

Weimar. Die ersten vier Sitzgelegenheiten wurden in drei Ortsteilen aufgestellt. Im kommenden Jahr sollen weitere folgen.

Die ersten vier Bänke stehen: In Oberweimar-Ehringsdorf, Schöndorf und Tröbsdorf fiel der Startschuss für das Projekt „100 Bänke für Weimar“. Zuvor fertigte und montierte die Firma Bennert aus Klettbach entsprechende Einzelstücke bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbohlen sowie Stahlscheiben als Bankfüßen.

Weitere 20 Sitzbänke werden laut Stadtverwaltung bis Mitte 2022 durch die Landschaftsbaufirma „Gärten von Panknin“ aus Apolda in den umliegenden Ortsteilen aufgestellt. In Anlehnung an bereits vorhandenes Mobiliar erhalten sie verschiedene Modelle als Ersatz- oder Neubeschaffung. „100 Bänke für Weimar“ werde komplett aus dem städtischen Haushalt finanziert. Für dieses Jahr standen dafür 50.000 Euro bereit, 2022 sollen weitere Sitzbankstandorte folgen. Dann laut Verwaltung aber vorrangig in der Innenstadt.

Die Stadtratsfraktion der Bündnis-Grünen begrüßte den Auftakt und dankte der Stadt ausdrücklich dafür. „Vor fast zwei Jahren haben wir mit unserem Antrag den Startschuss dafür gegeben, nun geht es endlich in die Umsetzung“, betonte der Fraktionsvorsitzende Andreas Leps erfreut. Insbesondere für Ältere, für mobilitätseingeschränkte Menschen und Familien mit Kindern seien Bänke in genügender Anzahl essenziell, um sich in der Stadt bewegen zu können.