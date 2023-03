Das Weimarer Rätsel um die Ildefonso-Gruppe

Weimar. Bei ihrem Geschichtenspaziergang „Auf Tod und Leben“ führt Petra Venzke in Weimar zu einer Skulptur, die Rätsel aufgibt.

Der wegen Krankheit am Weltgästeführertag ausgefallene Geschichtenspaziergang „Auf Tod und Leben“ mit Petra Venzke wird an diesem Sonntag, 26. März, nachgeholt. Treffpunkt hierfür ist um 10.30 Uhr die Bastille des Stadtschlosses am Burgplatz.

Etwas unscheinbar steht sie da, zwischen parkenden Autos, an einer Mauer unweit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek: eine nicht allzu große, dreiteilige Skulptur, zusammengesetzt aus zwei einander sehr ähnlichen Knabenfiguren. Den meisten der Vorbeieilenden dürfte sie kaum auffallen: die Ildefonso-Gruppe. Was heute nur wenigen ein Innehalten wert ist, hat einst die Gemüter bewegt und Diskussionen befeuert. Was oder wer hier eigentlich dargestellt sei? Gotthold Ephraim Lessing glaubte, bei den Knaben handele es sich um den Schlaf und den Tod – so, wie die Antike es verstand. Ganz klein im Hintergrund: Persephone. Als junges Mädchen soll sie von Hades, dem Herrscher über die Unterwelt, entführt worden sein. Ihre Geschichte erzählt von der Trauer der Mutter Demeter. Und vom Frühling, der dann anbricht, wenn Persephone die Unterwelt für eine Weile verlassen darf.

Der Erlös des Geschichtenspaziergangs soll dem Weimarer Kinder- und Jugendzirkus „Tasifan“ zugute kommen.